Bursa'da Kuyumcuya Soygun Girişimi Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Bursa
'da yüzü maskeli 4 kişi, kuyumcuya soygun girişiminde bulundu. Soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 04.05'te Merkez Yıldırım
ilçesi Akçalayan Mahallesi Çiçek Cadddesi üzerinden bulunan Levent Kaya'ya ait kuyumcuda meydana geldi. Yüzü maskeli 4 kişi kuyumcuyu soymak için dükkana geldi. İlk önce kuyumcunun yanındaki manava giren 4 kişi, buradan kuyumcu dükkanına girmek istedi. Manav içerisinden kuyumcuya ulaşamayan şüpheliler, kuyumcunun kapısını açmak istedi. Alarmı etkisiz hale getiren şüpheliler, kepenklerin kilitlerini kırdıktan sonra kapıyı açtı. İçeri giren 4 şüpheli yaklaşık 3 kilo altının içinde bulunduğu kasaya yöneldi. Şüpheliler, kasayı yanlarında getirdikleri çekçek arabasıyla götürmek istedi. Bu sırada durumu fark eden yoldan geçen bir kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Fark edildiklerini anlayan 4 şüpheli kasayı kaldırmayı başaramayınca olay yerinden kaçtı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yıldırım,Merkez,Bursa
28 Kasım 2018 Çarşamba 07:44