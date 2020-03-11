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Bursa'da lastik değiştiren sürücüye çarparak ölümüne sebep olan alkollü ve ehliyetsiz sürücü aslî...

Bursa'da otomobilinin patlayan lastiğini değiştiren sürücüye çarparak ölümüne sebebiyet veren alkollü ve ehliyetsiz sürücünün bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olduğu belirlendi.

11.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:53
Bursa'da lastik değiştiren sürücüye çarparak ölümüne sebep olan alkollü ve ehliyetsiz sürücü aslî...

Bursa 'da otomobilinin patlayan lastiğini değiştiren sürücüye çarparak ölümüne sebebiyet veren alkollü ve ehliyetsiz sürücünün bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olduğu belirlendi.


Geçen yıl nisan ayında Bursa- İzmir otoyolu üzerinde 16 TC 088 plakalı otomobilinin lastiği patlayan Hasan Güler, aracını yolun kenarına çekti. Patlayan lastiği değiştirmek için aracından inen Güler'e, Nuh Ş. idaresindeki 43 AS 057 plakalı araç çarptı. Bu sırada arkadan gelen 4 araç daha kazaya karıştı. Kazada lastiğini değiştirmeye çalıştığı otomobilin altında kalan Hasan Güler ölürken, sürücü Nuh Ş. tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Nuh Şengün, kazaya kendisinin sebep olmadığını söyledi. Kendi aracıyla Güler'in öldüğü yerden yaklaşık 1,5 kilometre sonra yola çıktığını ve yaptığı başka bir tek taraflı kaza sonrası yaralanıp hastaneye gittiğini ileri süren Nuh Ş, "Alkol aldığım ve alkollü araç kullandığım doğrudur, ancak alkollü araç kullanmam kaza yapacağım anlamına gelmiyor. Ayrıca ben hiç ehliyet almadım, ama iyi şoförümdür" diye konuştu. Bilirkişi raporuna göre sanık Nuh Ş'nin asli kusurlu olduğu belirlendi.


Kazada ölen Hasan Güler'in eşi Hacer Güler, eşinin otomobille işçileri evlerine bıraktığını belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek diğer şahitlerin de dinlenmesi için duruşmayı erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Hasan Güler, Bursa, 3. Sayfa

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