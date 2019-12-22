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Bursa'da lodos etkisini devam ettiriyor

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan lodos günün ilk saatlerinde de etkisini devam ettiriyor.

22.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:23 Bursa'da lodos etkisini devam ettiriyor
'da dün akşam saatlerinde başlayan lodos günün ilk saatlerinde de etkisini devam ettiriyor. Zaman zaman 70 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle Bursalılar yürümekte zorluk yaşıyor.

Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan lodos, bugün de etkisini devam ettiriyor. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle yolda yürüyen vatandaşlar zorluk yaşıyor.

Valilik vatandaşları uyardı

Şiddetli lodosla ilgili Bursa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, " Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre; 'da güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın Pazartesi (23.12.2019) günü öğle saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Lodos gökyüzünü temizledi

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos kirli havayı temizledi. Şehrin yüksek kesimlerinden bakıldığında pırıl pırıl görünen şehir lodos sayesinde rahat bir nefes aldı.

Zaman zaman hava kirliliğinin hat safhada yaşandığı Bursa'nın imdadına sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos yetişti. Bursa'yı gün boyu etkisi altına alan lodos hayatı olumsuz etkilese de lodosun ardından şehrin üzerini kaplayan puslu hava ortadan kalktı. Şehrin üst kısımları pırıl pırıl olurken, ortaya çıkan manzara fotoğraflara da yansıdı.

İDO ve BUDO seferleri iptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz trafiği de olumsuz etkilendi. Hava muhalefetinden dolayı deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. - BURSA

Eskişehir, Marmara, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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