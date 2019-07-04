04.07.2019 13:30
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Bursa'da 'Los Vivancos' coşkusu

Bursa

TÜRKİYE'nin en uzun soluklu kültürel organizasyonu olan '58. Uluslararası Bursa Festivali'nde sahneye çıkan dünyaca ünlü İspanyol dans grubu Los Vivancos, izleyicileri coşturdu.

TÜRKİYE'nin en uzun soluklu kültürel organizasyonu olan '58. Uluslararası Bursa Festivali'nde sahneye çıkan dünyaca ünlü İspanyol dans grubu Los Vivancos, izleyicileri coşturdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen '58. Uluslararası Bursa Festivali, İspanya'nın ünlü dansı Flamenko'yu icra eden Los Vivancos grubunu ağırladı. Daha önce de Bursa'ya gelen ve gösteri sergileyen Los Vivancos, 5 yıl aradan sonra yeniden festival bünyesinde Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Küçük yaşlarda dans etmeye başlayan ve babalarından ilham alan 7 erkek kardeşin kurduğu grup, en güzel gösterilerinden derledikleri 'En İyiler- Best Of' gösterisi ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Dansçılar, yaklaşık 2 saat süren programın ardından izleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.
Dünyada milyonlarca kişiye ulaşan Los Vivancos, şovları, müzik, dekor ve kostümleriyle de dikkat çekiyor.

- Bursa
Kaynak: DHA
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