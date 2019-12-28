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Bursa'da lösemili çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenlendi

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bursa İl Koordinatörlüğü tarafından lösemili ve onko çocuklar için "Yeni Yıla Merhaba" etkinliği düzenlendi.

28.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:16 Bursa'da lösemili çocuklar için yeni yıl etkinliği düzenlendi
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) İl Koordinatörlüğü tarafından lösemili ve onko çocuklar için "Yeni Yıla Merhaba" etkinliği düzenlendi.
Kentteki bir davet salonunda düzenlenen etkinlikte yemek yiyen ve pasta kesen çocuklar, müzik ve dans şovlarıyla moral depoladı. Kostümlü animatörlerle keyifli anlar yaşayan çocuklar, salona yağan balonlarla oynayarak eğlendi.
LÖSEV Bursa İl Koordinatör Yardımcısı Aslı Sakarya, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf olarak Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da çocuklar için yeni yıl buluşması gerçekleştirdiklerini söyledi.
Amaçlarının, onların yaşadığı zorlu süreçleri bir nebze de olsa unutturup, gönüllerince eğlenecekleri bir gün yaşatmak olduğunu belirten Sakarya, "LÖSEV ailesi olarak her zaman çocuklarımızın yanındayız. 2020 yılından temennimiz tüm çocuklarımız için önce sağlık, ülkemiz ve dünya için barış ve huzur." diye konuştu.

LÖSEV, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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