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Bursa'da lüks araç park halindeyken yandı

Bursa'da lüks araç park halindeyken yandıBURSA - Bursa'da sebebi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan park halindeki lüks araç kullanılamaz hale geldi.

27.08.2019 21:56
Bursa'da lüks araç park halindeyken yandı
Bursa'da lüks araç park halindeyken yandı
BURSA - Bursa'da sebebi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan park halindeki lüks araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, Osmangazi ilçesi Setbaşı semtinde meydana geldi. Park halinde duran 16 ADK 764 plakalı lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar evlerinden inerek olaya müdahale etmek istedi, ancak yangını söndüremedi.
Bu sırada ihbar üzerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Lüks otomobil kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin yangının çıkış sebebinin araştırdığı belirtildi.
Bursa'da lüks araç park halindeyken yandı

Osmangazi, Bursa, Yerel

Kaynak: İHA

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