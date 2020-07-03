Bursa'da mahalleye yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı

Bursa'da mahalleye yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardıBursa'da polis, kötü kokular geldiği ihbarı üzerine kapısını kırarak girdiği evde bir süredir kendisinden haber alınamayan Orhan Ataş'ın (68)cesedini buldu.

03.07.2020 08:49 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:20
Bursa'da mahalleye yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı
Bursa'da polis, kötü kokular geldiği ihbarı üzerine kapısını kırarak girdiği evde bir süredir kendisinden haber alınamayan Orhan Ataş'ın (68)cesedini buldu. Yatağının altında kanlar içinde ölü bulunan Ataş'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Osmangazi İlçesi, Küplüpınar Mahallesi Güven Sokak'ta yaşayanlar, bir evden kötü kokular gelmesi nedeniyle polisi aradı. Verilen adrese gelen polis ekipleri, savcılıktan alınan izinle, itfaiye yardımıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Polis, evde Orhan Ataş?'ın çürümüş cesediyle karşılaştı. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve yalnız yaşayan Ataş'ın cesedi yatağının altında kanlar içinde bulunurken kesin ölüm nedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak. Polis, Orhan Ataş'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Bursa’da mahalleye yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haber
Haberler››3. Sayfa››Bursa'da mahalleye yayılan kötü koku, cesedi ortaya çıkardı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

09:47: Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu - Haberler 09:44: ABD'de siyahi anne ile kızını silahla tehdit eden kişi tutuklandı - Haberler 09:44: Dumlupınar protokolü Müdür Hasan Keskin'i makamında ziyaret etti - Haberler 09:43: Kuaförüm Sensin 279. Bölüm Fragmanı - Haberler 09:42: Havaya ateş açan düğün magandalarına 6 bin 300 lira ceza - Haberler 09:41: Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı 09:31: Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili 09:31: Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili - Haberler 09:13: Akıl alır gibi değil! Avustralya, koronavirüsü tam yenmişken cinsel ilişki skandalıyla ikinci dalga patlak verdi - Haberler 09:10: Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar