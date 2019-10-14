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Bursa'da mantar zehirlenmesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 2'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

14.10.2019 01:57Bursa'da mantar zehirlenmesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 2'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Çaylıca Mahallesi'nde ormanlık alana kestane hasadına giden aile, bölgede gördükleri mantarları da toplayıp eve geldi. Söz konusu mantarlardan yapılan yemeği yiyen aile fertleri bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaları üzerine zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzere eve gelen sağlık ekipleri, Kayra U. (9), Esma G. (69), Ahmet G. (70), Nazmiye Y. (41), Nagihan U. (32), Selami U. (33), Sinan G. (36), Şaziye Ş. (39), Zeynep G. (9) ve Mehtap G'yi (36) İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Tedavi altına alınan kişilerden Kayra U, anneannesi Esma G. (69) ile dedesi Ahmet G'nin (70) sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Güncel

Kaynak: AA

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