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Bursa'da marketten 20 bin lira çalan şüpheli, çalışanlardan birinin erkek arkadaşı çıktı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir marketten 20 bin lira çalan şüpheli ile ona yardım ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı.

20.11.2019 19:54 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:54Bursa'da marketten 20 bin lira çalan şüpheli, çalışanlardan birinin erkek arkadaşı çıktı
'nın merkez ilçesinde bir marketten 20 bin lira çalan şüpheli ile ona yardım ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı.
Altıparmak Mahallesi'ndeki bir markette, kasanın yanındaki poşette bulunan 20 bin liranın çalınmasının ardından polis tarafından güvenlik kamerası kayıtları incelenerek olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.
İnceleme sonucunda S.E'nin (18), hırsızlığı market çalışanı kız arkadaşı K.Ş'nin yardımı ve yönlendirmesiyle gerçekleştirdiği, İ.A'nın (19) da bu kişilerle beraber hareket ettiği belirlendi.
ekipleri, paraları çalan S.E. ile İ.A'nın, Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden Erzurum'a gitmek için otobüse bindiğini tespit etti.
Kırıkkale'de polis ekiplerince durdurulan otobüste yakalanan S.E. ve İ.A, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi. K.Ş. de Bursa'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İ.A, savcılık sorgusunun ardından, K.Ş. de adli kontrol şartıyla hakimlikçe serbest bırakıldı.

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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