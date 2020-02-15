Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da masaj salonlarına denetim - Haberler

Bursa'da masaj salonlarına denetim

Bursa'da emniyet ekipleri, masaj salonlarına denetim yaptı.

15.02.2020 11:35 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:36Bursa'da masaj salonlarına denetim
Bursa'da emniyet ekipleri, masaj salonlarına denetim yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 500 personel, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde günübirlik kiralanan ev, masaj salonları ile umuma açık iş yerlerinde denetimler yaptı. Yapılan çalışmalarda 82 günübirlik işletmeye ait 488 daire kontrol edildi. 4 işletmeye tespit edilen eksiklikler sebebiyle 45 bin 61 TL ceza kesilirken, geçici olarak konaklayan 488 şahısla ilgili UYAP sorgulaması yapıldı. 3 ilçede 41 masaj salonu denetlendi. 143 kişiye UYAP sorgulaması yapılırken, bir işyerinde bir çalışanın SGK girişi olmadığı tespit edildi. 6 işyerinde ise 7 çalışanın yönetmeliğe aykırı çalıştığı belirlendi. Ayrıca ekipler, 45 umuma açık işyerini kontrol etti. 743 kişiye UYAP sorgulaması yapılırken, 2 aranan şahıs yakalandı. 2 iş yerinde ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 6 şahsa ise 7 bin 350 TL idari para cezası kesildi. - BURSA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
15.02.2020 13:00:50