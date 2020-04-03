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Bursa'da maske takmayanlar toplu ulaşım araçlarına alınmayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarından itibaren toplu ulaşımda maske zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

03.04.2020 22:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:54
Bursa'da maske takmayanlar toplu ulaşım araçlarına alınmayacak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarından itibaren toplu ulaşımda maske zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüsle (Kovid-19)mücadele kapsamında Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, "Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız içinde yeni bir uygulama başlatıyoruz" diyerek "Yarından itibaren pazar yerleri marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır" diye konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar sonrası Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Aktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Korona virüs salgınına karşı devletimiz tedbirleri artırdı. Yarından itibaren Bursa'ya giriş ve çıkışlara izin verilmeyecek. 20 yaş altı gençlerimiz de 65 yaş üstü büyüklerimiz gibi dışarı çıkamayacak. Toplu ulaşım, pazar ve marketlerde maske takmak zorunlu olacaktır." - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alinur Aktaş, Bursa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bursa'da maske takmayanlar toplu ulaşım araçlarına alınmayacak - Haberler

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