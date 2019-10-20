Haberler » Magazin » Bursa'da Merve Özbey rüzgarı

Bursa'da Merve Özbey rüzgarı

BURSA'da sahne alan Merve Özbey, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatırken, "Bu kalabalığı ömrüm boyunca unutmayacağım" dedi.

20.10.2019 11:38Bursa'da Merve Özbey rüzgarı

BURSA'da sahne alan Merve Özbey, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatırken, "Bu kalabalığı ömrüm boyunca unutmayacağım" dedi.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Merve Özbey, Bursa'da sahne aldı. Dinleyicilerini 'Vuracak' adlı şarkısıyla selamlayan şarkıcı, mekanı dolduran 1200 kişi Bursalıya unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle olan samimi diyaloğuyla dikkat çeken Merve Özbey, sevilen şarkısı 'Yaramızda Kalsın'ın yanı sıra; Sezen Aksu'dan ve Neşet Ertaş'a Türk müziğinin usta isimlerinin şarkılarını da seslendirdi. Özbey, konserin sonlarına doğru ise 'Erik Dalı'nı çaldırarak kendisine eşlik eden sahne ekibiyle oynadı. 2,5 saat sahnede kalan şarkıcı, "Bursa ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz, çok mutlu ettiniz. Bu kalabalığı ömrüm boyunca unutmayacağım" dedi.



Merve Özbey, Bursa, Magazin

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
11:50 "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" sözüne suç duyurusu
11:38 Bursa'da Merve Özbey rüzgarı
11:20 Emeğimizin karşılığı
11:05 Ayı kostümüyle karakola gittik
09:06 "Facia Üçlü Karışma Bende" Adana özel gösterimi
16:21 Şeyma Subaşı'nın işleri iyi gitmiyor! Acun'un bir yıllık kirasını peşin ödediği kafe kapanabilir
14:49 Cinsiyet değiştiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, karısıyla çocuk sahibi olmak istediklerini duyurdu
20.10.2019 13:05:39