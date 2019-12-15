Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da mesajla tacize meydan dayağı - Haberler

Bursa'da mesajla tacize meydan dayağı

Bursa'da evli kadına cinsel içerikli mesaj atıp kapısına dayandığı ileri sürülen şahıs, kadının eşi ve akrabaları tarafından darp edildi.

15.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 15.12.2019 09:49Bursa'da mesajla tacize meydan dayağı
'da evli kadına cinsel içerikli mesaj atıp kapısına dayandığı ileri sürülen şahıs, kadının eşi ve akrabaları tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları zor sakinleştirirken, darp edilen şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. isimli şahıs, evli bir kadına cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar attı. Mesajlardan rahatsız olan kadın, durumu eşine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen kadının eşi, mesajların geldiği cep telefonuna mesaj atarak, görüşmek istediğini söyledi. Bu mesaj üzerine harekete geçen M.Ö., kadının evine giderek zile bastı. Evin içerisinden çıkan kadının eşi ve akrabaları, M.Ö. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya dönünce kadının eşi ve akrabaları M.Ö.'yü apartmanın girişinde darp etmeye başladı. Kanlar içerisinde kalan M.Ö.'yü gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kavga eden şahısları güçlükle ayırdı. Yaralı M.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, M.Ö.'yü darp eden 3 kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:54 Fransa'yı etkisi altına alan fırtına nedeniyle 2 kişi öldü - Haberler
10:49 Samsun'da 3. kattan düşen öğretmen ağır yaralandı - Haberler
10:47 Kara üzerindeki en derin nokta Antarktika'da keşfedildi - Haberler
10:46 Iraklı protestocular yeni başbakan adayının evini yakmaya çalıştı - Haberler
10:45 QR Kod Projesi ile öldürülen kadınlara dikkat çektiler - Haberler
10:24 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın öldü mü? Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor - Haberler
10:15 Bursa'da mesajla tacize meydan dayağı - Haberler
09:47 Son dakika: Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler
09:28 51 kişinin öldüğü Arnavutluk'taki depremde ihmal şüphesiyle 9 kişi tutuklandı - Haberler
08:53 Otomobil dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler
15.12.2019 11:06:56