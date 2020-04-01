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Bursa'da meslek lisesi öğrencileri bir haftada 35 bin maske üretti

Bursa'da meslek lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir haftada 35 bin maske, 2 bin 500 adet de yüz koruyucu siper üretti.

01.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:36
Bursa'da meslek lisesi öğrencileri bir haftada 35 bin maske üretti
Bursa 'da meslek lisesi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir haftada 35 bin maske, 2 bin 500 adet de yüz koruyucu siper üretti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bazı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde maske ve yüz koruyucu siperlik seri üretimine başlandı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, süreci Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli yürüttüklerini belirtti.
Dülger, Bursa'da pilot olarak belirlenen okullar için altyapı yatırımının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda ciddi mesafe alındığını, makine temininin yanı sıra okullarda da makine üretimi için harekete geçildiğini aktardı.
Bursa'da meslek liselerinin bir hafta gibi kısa bir sürede 35 bin maske, 2 bin 500 yüz koruyucu siper ürettiğini bildiren Dülger, şunları kaydetti:
"Ürünlerin dağıtımı Valiliğimizin koordinasyonunda ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılıyor. Ağırlıklı olarak sağlık kurumlarına iletiyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından öğrenci ve öğretmenlerimizin yıllardır sürdürdüğü 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi' koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden değerlendirildi ve kapsamı genişletildi. Meslek liselerinde üretilen temizlik ve dezenfektan malzemeleri ile cerrahi maskeler, Valiliğimizin koordinasyonunda kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile iş birliği içinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç ailelere ücretsiz ulaştırılıyor. Meslek liselerinin bu süreçte Coşkunöz Eğitim Vakfının desteğiyle ürettiği 10 bin maske ve bin şişe temizlik ve dezenfektan malzemesi de ailelere ücretsiz ulaştırıldı. Meslek liselerimiz devamlılığı sağlamak için de çalışıyorlar."
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Kaynak: AA

Etiketler: Sabahattin Dülger, Meslek Lisesi, Bursa, Güncel
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