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Bursa'da metro hattı projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait "Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak.

25.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 08:48Bursa'da metro hattı projesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi
Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait "Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Buna göre, Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar gereğince, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait "Emek-YHT-Şehir Hastanesi Uzatma Hattı Projesi"ni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

Şehir Hastanesi, Bursa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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