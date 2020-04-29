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Bursa'da mezarlıktaki dini kitap ve CD'ler yakıldı

Bursa'da mezarlıktaki dini kitap ve CD'ler yakıldıBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Adile Mezarlığı'nda, dini kitaplar ve CD'ler yakıldı.

29.04.2020 14:35 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:38
Bursa'da mezarlıktaki dini kitap ve CD'ler yakıldı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Adile Mezarlığı'nda, dini kitaplar ve CD'ler yakıldı. Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Adile Mezarlığı'nın çeşitli bölgelerine, özel bölmeler içerisinde vatandaşların okuması amacıyla dini kitaplar konuldu. Vatandaşlar, buralardaki kitapları alarak hayatını kaybeden yakınları için dua ederken, dün dini kitapların yanı sıra, CD'lerin bulunduğu özel bölmenin kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateşe verildiği ortaya çıktı. Adile Mezarlığı'nın 4'üncü Sokak ile 6'ncı Sokak kesişiminde yer alan özel bölmeyi yakan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı. Bursa’da mezarlıktaki dini kitap ve CD’ler yakıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Haber

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