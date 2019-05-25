Bursa'da midibüs devrildi: 10 yaralı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde işçileri taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Bursa- Ankara
kara yolunun Kalburt mevkisinde, mobilya işçilerini taşıyan Savaş Gündüz
(34) yönetimindeki 16 S 6129 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak orta refüje devrildi.
Kazada, midibüste bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA