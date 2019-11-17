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Bursa'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

17.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:12Bursa'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
'nın ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Hakan Baştuğ idaresindeki 16 UD 216 plakalı hafif ticari araç, İznik çevre yolu Hisardere mevkisinde karşı yönden gelen Selami Karakaş yönetimindeki yabancı plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücü Baştuğ ile araçlarda bulunan Elif ve Asya Baştuğ, Ayten Karakaş, Nesrin, Nermin ve Şeyma Yılmaz ile Duygu, Selen ve Alya Ardahan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İznik ve Bursa'daki hastanelere kaldırıldı.
Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Hakan, Elif ve Asya Baştuğ'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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