Bursa'da Mobilya Fabrikasında Konteyner Devrildi: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde mobilya fabrikasında devrilen konteynerin altında kalan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi
'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında işçilerin mobilya parçalarını yüklediği konteyner devrildi.
Konteyner ile içindeki mobilya parçalarının altında kalan 3 işçiden biri olay yerinde hayatını kaybetti.
112 Acil Servis
ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
29 Kasım 2018 Perşembe 15:58