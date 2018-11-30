Bursa'da Mobilya Fabrikasında Konteynerin Devrilmesi

Bursa
'nın İnegöl
ilçesindeki mobilya fabrikasında devrilen konteynerin altında kalan 3 işçiden 2'sinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi
'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasındaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tır şoförleri F.A ve M.K. ile iş yeri sahibi F.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden işçilerden Muammer Kumral (52) Kulaca
Camisi'nde, Mümin Özgür (35) de Fatih
Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Konteynerin altında kalan Kumral ile yaralanan Hakan Bulun'un (40) fabrika işçisi olduğu, Özgür'ün ise yemekhane firmasının çalışanı olduğu ve boş tabakları almak için geldiği öğrenildi. Mobilya
fabrikasında, işçilerin mobilya parçalarını yüklediği konteyner devrilmiş, konteyner ile içindeki mobilya parçalarının altında kalan 3 işçiden biri olay yerinde, diğeri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
İnegöl,Bursa,Murat Erat