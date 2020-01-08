Haberler » Güncel » Bursa'da mobilya imalathanesinde işlenen cinayetin şüphelisi yeniden hakim karşısında - Haber

Bursa'da mobilya imalathanesinde işlenen cinayetin şüphelisi yeniden hakim karşısında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2018 yılının kasım ayında bir kişiyi mobilya atölyesinde öldürdüğü, babasını da evinde yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

08.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:12 Bursa'da mobilya imalathanesinde işlenen cinayetin şüphelisi yeniden hakim karşısında
'nın ilçesinde 2018 yılının kasım ayında bir kişiyi mobilya atölyesinde öldürdüğü, babasını da evinde yaraladığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya, tutuklu sanık Kahraman Alemdar ile tarafların avukatları katıldı.
Sanık, "Yavuz'un, 'Babam sana zarar verecek' demesi üzerine konuşmak için Yusuf Candar'ın evine gittim. Orada tartışma ve kavga çıktı. Ben de silahla ateş edip ayrıldım. Sonrasında Yavuz Candar'ın dükkanına gittim. Bu konuyu görüşürken tartıştık, ardından da kavga olunca elimdeki silah patladı. Ben öldürmek istemedim." diyerek kendini savundu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
İnegöl'de 15 Kasım 2018'de, Yusuf Candar ile evine gelen Kahraman Alemdar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Candar'ı silahla yaralayan Alemdar olay yerinden uzaklaşmıştı. Alemdar, daha sonra Candar'ın oğlu Yavuz Candar'ın, Yeniceköy Mahallesi'ndeki Ağaç İşleri Sanayi 8. Sokak'ta bulunan mobilya imalathanesine gitmişti. Alemdar'ın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Yavuz Candar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olay sonrası Alemdar, polis tarafından gözaltına alınmış ve sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı. Alemdar, gözaltındayken sağlık kontrolü sonrası hastaneden götürülürken bir gazetecinin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Zevkten." yanıtını vermişti.

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:52   Kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Haber
13:52   ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR - Haber
13:52   Üniversiteliler 'Hocalara geldi' - Haber
13:51   Avukat oğlunun eski müvekkilini öldüren baba tutuklandı - Haber
13:51   Avrupa'nın en büyük barajında su tutulmaya başlandı - Haber
13:00   Nissan CEO'sunun Atatürk Havalimanı'nda kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
08:20   Camide telefonunu şarj eden kadın karşılığında para bıraktı - Haber
8.01.2020 13:54:39