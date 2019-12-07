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Bursa'da, mobilyacılar sitesinde yangın

Bursa'da, mobilyacılar sitesinde yangınBURSA'nın İnegöl ilçesinde, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde bulunan koltuk ve sandalye atölyesinde yangın çıktı.

07.12.2019 23:43 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:44
'da, mobilyacılar sitesinde yangın
BURSA'nın ilçesinde, Ağaç İşleri Sanayi Sitesi'nde bulunan koltuk ve sandalye atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda iki iş yeri zarar gördü.
Yangın, akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümü 22. Sokakta faaliyet gösteren ahşap üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. Yanık bırakılan sobadan çıktığı iddia edilen yangında iş yerinden çıkan dumanı fark edenlerin vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm iş yerine saran yangın, bitişikteki sandalye imalathanesine de sıçradı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın sonucunda iki iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da, mobilyacılar sitesinde yangın

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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