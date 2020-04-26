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Bursa'da modifiye gruplarının üyelerinden 250 aileye gıda yardımı

Bursa'da Clup Modifiye Bursa Derneği ile bazı araç grupları üyeleri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda kolisi dağıttı.

26.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:37
Bursa'da modifiye gruplarının üyelerinden 250 aileye gıda yardımı
Bursa'da Clup Modifiye Bursa Derneği ile bazı araç grupları üyeleri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 250 aileye gıda kolisi dağıttı.
Clup Modifiye Bursa Derneği Başkanı Gökhan Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların zor günlerden geçtiğini ve ihtiyaç sahibi ailelere de destek olabilmek için ramazan ayı dolayısıyla yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.
Temel, dernek üyeleri ve diğer araç grupları gönüllülerinin bağışlarıyla 250 aileye erzak kolisi dağıttıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Kampanyamıza başta dernek üyelerimiz olmak üzere Mercedes Benz Team16, Punto Bursa TR, Bursa Honda FB7 Club, Bursa VTEC, Bursa Garaj, Online Garage, Cadde Spec TR, Megan4 Garage, VW Bursa ve BMW Empires otomobil grupları destek verdi. Bizlere bu konuda bağış yapan esnafa ve dostlara teşekkür ederiz. Bu zor günlerde birbirimize destek olmak en önemlisi. Bu işe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, Güncel , Haber
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