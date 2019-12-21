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Bursa'da Moldova gecesi

Moldova'ya yatırım yapan Bursalı iş adamları düzenlenen gecede bir araya geldi.

21.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:45 Bursa'da Moldova gecesi
'ya yatırım yapan Bursalı iş adamları düzenlenen gecede bir araya geldi.

Moldova Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Serkan Yazıcı, ev sahipliğinde Moldova'ya yatırım yapan Bursalı iş adamları bir araya geldi. İstanbul Moldova Başkonsolosu Alexandru Prigorschi'nin de katıldığı programda, Moldova'ya yapılan yatırımlar konuşuldu. Moldova Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Serkan Yazıcı, "Moldova'da iş yapan iş adamlarımızla bir araya geldik. Moldova ile ilgili bilgiler verdik. Kaynaşma, görüşme toplantısı yaptık. Moldova'da ticaret yapan iş adamlarımıza her zaman yardımcı olmaya hazırız. Toplantılar çok önemli. Moldova'nın sıralamasında AB birinci, Rusya ikinci ve Türkiye üçüncü sırada. Bu yıl yüzde 100 artmış. Bunda Bursa'nın çok büyük payı var. Bursa en büyük payı alan illerimizin başında geliyor" dedi. - BURSA

Serkan Yazıcı, Moldova, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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