Bursa'da 'Motorcu Dostu Bariyer' Uygulaması

Kaynak: DHA

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla virajlarda bulunan bariyerlerin alt kısmı kapatıldı. 'Motorcu dostu bariyer' adı verilen proje, ilk kez ilçe belediyesi tarafından uygulandı. Bursa 'da bulunan birçok motosiklet kulübünün üyeleri bir araya gelerek, son zamanlarda şehirler arası yollarda kullanılmaya başlanan 'Motorcu dostu bariyer' projesinin Nilüfer'deki virajlarda uygulanması için belediyeye başvurdu. Başvuruları dikkate alan Nilüfer Belediyesi'nce motosiklet sürücüleri ile bir araya gelinip, kararlaştırılan noktalarda bariyerlerin alt kısımlarının kapatatılması için çalışmalara başlandı. İlk olarak Özlüce Kavşağı'nda uygulanan proje, çok sayıda motosiklet sürücüsü ile Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP 'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey 'in katılımıyla hayata geçirildi.'Motorcu dostu bariyer' konusunda birçok kez motosiklet sürücüleriyle bir araya geldiğini belirten Başkan Bozbey, "Birçok motosiklet sürücüsü arkadaşımızı bu tip tehlikeli virajlarda olmak kaydıyla ya kaybettik ya da ağır yaralanmasına tanık olduk. Nasıl ki Avrupa 'da bu sorun çözülmüş ise ülkemizde de bir an önce bu konunun çözülmesi gerekiyor. Bir can dahi bizim için çok önemli. 'Motorcu dostu bariyer' yapma konusunda ilk ilçe belediyesi biziz. Umuyorum ki bizim başlattığımız bu proje, tüm ilçe belediyelerine yayılsın ve böylelikle motorcu arkadaşlarımızın ölüm riski en aza indirgenmiş olacak" diye konuştu. Son 5 yılda 4 bin 400 motosiklet sürücüsünün bariyerlerde öldüğünü belirten Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Yardımcısı Soner Kılınç ise "Bu gerçekten korkunç bir sayı. 'Motorcu dostu bariyer' uygulaması ile bu sayının çok daha aza ineceğini hepimiz göreceğiz" dedi. - Bursa