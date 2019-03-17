Bursa'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhun
Çevrim (19) yönetimindeki 16 JE 136 plakalı motosiklet, Bursa- Ankara
kara yolu Yeniköy
Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, Ceyhun Çevrim ile motosiklette bulunan Semih Kaçar (18) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet
sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA