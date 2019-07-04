04.07.2019 01:20
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Bursa'da motosikletle traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hikmet Maraz'ın (49) kullandığı 16 EGG 58 plakalı motosiklet, Karacabey Boğazköy yakınlarında Tamer K. (40) idaresindeki 16 TJ 486 plakalı traktöre çarptı.
Motosiklet sürücüsü Maraz, olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan Selda G. yaralandı.
Selda G, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Maraz'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Karacabey, Bursa, Güncel

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