26.06.2019 12:49
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Bursa'da Muazzez Abacı ile Gökhan Tepe konseri

Bursa

BURSA'da, 58. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe konser verdi.

BURSA'da, 58. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Muazzez Abacı ve Gökhan Tepe konser verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 58. Uluslararası Bursa Festivali'nde, pop müzik şarkıcısı Gökhan Tepe ve Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı sahneye çıktı. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda yaklaşık 4 bin kişinin takip etitği konserde, önce sahneye Gökhan Tepe çıktı. Tepe, söylediği şarkıların ardından dinleyenler tarafından alkışlandı.
ZEKİ MÜREN VE MÜZEYYEN SENAR ANILDI
Konserde daha sonra sahneye Muazzez Abacı çıktı. Abacı, en sevilen Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi. Konserin sonunda Gökhan Tepe ve Muazzez Abacı birlikte düet yaptı. Abacı, konserde Tepe'nin sesine ve yorumuna övgüde bulundu. Zeki Müren ve Müzeyyen Senar 'ı da anan ikili, 'Şimdi Uzaklardasın' ve 'Ormancı' adlı eserleri seslendirdi.


- Bursa
Kaynak: DHA
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