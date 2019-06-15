15.06.2019 09:33
Haberler»Güncel » Haber

Bursa'da muharip gazilere Kıbrıs'tan madalya ve berat

Bursa

Kıbrıs Hükumeti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılında muharip gazilere madalya verildi.

Kıbrıs Hükumeti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılında muharip gazilere madalya verildi.

Kıbrıs Hükumeti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılında, Gemlik'te 24 gaziye madalya verildi. Törene; Gemlik Kaymakamı Kemal İnan, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Bursa Garnizon Komutanı Kıvanç Kerpişçi, İlçe Jandarma Komutanı Barış Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce, Muharip Gaziler Dernek Başkanı Kadir Tan, gaziler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, protokol konuşmalarında Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine ve stratejik durumuna değinilirken, harekatta şehit olanlar da yad edildi.

Gemlik'ten Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak muharip gazi olan 24 gaziye madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Hayatta olmayan gazilerin madalyaları ise eşleri ve çocuklarına takdim edildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Türkiye, Bursa, Kıbrıs, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:16 İzmir Edebiyat Festivali Murathan Mungan'la başladı
10:15 Ataşehir'de cezaevi firarisi elindeki bıçakla yakalandı
10:14 İSTOÇ'TA İŞ YERİ YANGINI (5) (ek görüntü)
10:14 YKS'nin birinci oturumu başladı
10:13 DHA YURT BÜLTENİ - 3
10:13 DHA İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
10:12 Kızılırmak'ta bir ilk