Haberler » Güncel » Bursa'da muhtarlar korosundan 'Mühürden Notaya' konseri - Haber

Bursa'da muhtarlar korosundan "Mühürden Notaya" konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan muhtarlar korosu, "Mühürden Notaya" temasıyla Bursalı sanatseverler için sahne aldı.

26.11.2019 00:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 00:24Bursa'da muhtarlar korosundan
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan muhtarlar korosu, "Mühürden Notaya" temasıyla Bursalı sanatseverler için sahne aldı.
Tayyare Kültür Merkezi'nde verilen konserde, mahalle muhtarlarından oluşan orkestrayı, şef Serkan Kiviz yönetti. Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası da eserlere eşlik etti.

Gecede, "Aşkın Kanunu", "Veda Busesi" ve "Dert Ortağım Benim" gibi Türk sanat müziğinin unutulmayan eserleri solistler ve koro eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda koronun performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:05 "Jet Fadıl Caprıce Gold inşaatına geldi" iddiası
01:03 Kadına yönelik şiddete dur demek için istanbul turuncuya büründü-2
01:02 Yunanistan'da anayasa değişikliği kabul edildi
01:00 Hamas: HRW Sorumlusu Şakir'in sınır dışı edilmesi tehlikeli bir emsal
00:58 "jet fadıl" caprıce gold inşaatına geldi" iddiası
00:57 Jet Fadıl Caprice Gold'a geldi, mağdurlar inşaata akın etti
00:39 Uğur Dündar ile Sevilay Yılman canlı yayında Talat Atilla üzerinden tartışma yaşadı
00:08 Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti
22:48 İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
21:29 Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
26.11.2019 01:15:58