Bursa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, operasyon anı kameralara yansıdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise 3 bin 56 adet ectasy hap ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan A.B., A.C.G. ve H.A. isimli şahıslar Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - BURSA