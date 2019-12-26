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Bursa'da "Niyazi-i Mısri" konseri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından "Niyazi-i Mısri" başlıklı konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

26.12.2019 01:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 01:50 Bursa'da
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü tarafından "Niyazi-i Mısri" başlıklı konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Kuran ve El Yazmaları Müzesi'nde gerçekleştirilen konseri Şef İlker Cansevdi yönetti.

Türk Sanat Müziği Korosu ve solistler tasavvuf müziğinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Gecede seslendirilen "Suphan Allah Sultan Allah" ve birçok ilahiye sanatseverler de zaman zaman eşlik etti.
Konser sonunda Cansevdi ve Türk Sanat Müziği Bölümü solistleri müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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