Bursa'da o ilçede nikahlar açık havada kıyılıyor

Kestel Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle aldığı tedbirler kapsamında çiftlerin nikahlarını açık havada kıyıyor.Korona virüs salgını sebebiyle ilçedeki tedbirleri üst seviyeye çıkartan Kestel Belediyesi, evlilik müracaatı yapan çiftlerin nikah törenlerini ertelemiyor. Alınan önlemler kapsamında çiftlerin nikahları, Kestel Belediyesi Nikah Memurluğunun bahçesinde, davetlilerin katılımı olmadan açık havada kıyılıyor. Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, Kestel Belediyesi olarak çok ciddi tedbirler aldık. Dezenfekte, hijyen ve denetim tedbirlerimizin yanı sıra, nikah işlemleri için talepte bulunan çiftlerimizi geri çevirmiyoruz. Nikah müdürlüğümüzün bahçesinde, davetlilerin katılımı olmadan, birer şahit ile nikah törenlerini gerçekleştiriyoruz." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA