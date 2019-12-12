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Bursa'da öğrenciler 7.4 ile sallandı

Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesine getirilen deprem tırını gezen öğrenciler 7,4 şiddetindeki depremi tecrübe edince büyük heyecan yaşadı.

12.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:03Bursa'da öğrenciler 7.4 ile sallandı
'nın Mustafa ilçesine getirilen deprem tırını gezen öğrenciler 7,4 şiddetindeki depremi tecrübe edince büyük heyecan yaşadı.

Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedilen ve Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından ilçeye deprem simülasyon tırı getirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "Afetlere Hazırlık Yılı" çalışmaları kapsamında hafta içi öğrencilere hafta sonu ise ilçe halkına simülasyon eğitimi verilecek. İlçede öğrenim gören İlk, Orta ve Lise öğrencilerine 1999'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremi simülasyonla gösterildi. Yapay deprem anında öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

7.4 lük deprem anını yaşadılar

Öğrencilere önce AFAD personeli Alper Demir tarafından deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı. Daha sonra öğrenciler gruplar halinde deprem simülasyonu tırına alınarak 7,4 büyüklüğündeki deprem anını yaşadı. Adnan Menderes Meydanı'nda konuşlandırılan tırda öğrencilere deprem hissi yaşatılarak, o anda yapılması gerekenler anlatıldı. anını yaşayan öğrenciler, yaptıkları açıklamada gerçek bir deprem anında ne yapacaklarını bilmediklerini ancak verilen bu eğitimlerle birlikte daha da bilinçlendiklerini belirtti. Öğrenciler deprem tırındaki 7,4 büyüklüğündeki depremin gerçek olmamasına rağmen korktuklarını söyledi. AFAD deprem simülasyon tırı 12–18 Aralık tarihleri arasında Adnan Menderes Meydanında ilçe halkına, gönüllü dernekler ve öğrencilere eğitim vermeye devam edecek. - BURSA

Marmara Bölgesi, Kemalpaşa, Deprem, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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