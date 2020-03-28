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Bursa'da öğretmenlerin 'maske' seferberliği

Bursa'da öğretmenlerin 'maske' seferberliğiBURSA'da, koronavirüs salgını nedeniyle maske ihtiyacının artmasının ardından, talepleri karşılamak isteyen Mehmet Torun Özel Eğitim Okulu öğretmenleri, tıbbi maske üretmeye başladı.

28.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:56
Bursa 'da öğretmenlerin 'maske' seferberliği
BURSA'da, koronavirüs salgını nedeniyle maske ihtiyacının artmasının ardından, talepleri karşılamak isteyen Mehmet Torun Özel Eğitim Okulu öğretmenleri, tıbbi maske üretmeye başladı. Günde 750 maske ürettiklerini ve üretilen maskeleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıttıklarını belirten Okul Müdürü Mustafa Okumuş, "Meydanı, maske fırsatçılarına bırakmak istemiyoruz" dedi.
Dünyayı saran koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından koruyucu yüz maskesi ve cerrahi maske kullanımında artış yaşandı. Gerek sağlık kuruluşlarında çalışanların gerekse virüse karşı kendi önlemini alanların kullandığı maskelere talep her geçen gün artıyor. Bursa'da, Mehmet Torun Özel Eğitim Okulu öğretmenleri, okuldaki dikiş atölyesinde tıbbi maske üretmeye başladı. Mehmet Torun Özel Eğitim Okulu'nda gönüllü olarak çalışan 8 öğretmen, günde 750 maske üretiyor. Üretilen maskeler, Osmangazi Kaymakamlığı'na teslim edilerek, yaşlılar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılıyor.
'GÜNLÜK 750 MASKE ÜRETİMİ'
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin çıkmasıyla birlikte tıbbi maske üretimine başladıklarını belirten Mehmet Torun Özel Eğitim Okulu Müdürü Mustafa Okumuş, "Milli Eğitim Bakanlığımızın özellikle meslek liselerini maske ve dezenfektan üretimine dahil etmesinin ardından biz genel müdürlüğümüzle görüşme gerçekleştirdi. Okuldaki idareci ve öğretmen arkadaşlarımız, velilerimizle birlikte gönüllü olarak maske yapmak istediğimizi söyledik. Bu sürece bizler de katkı sağlamak istedik. Ülkemizin yanında olmak istediğimizi söyledik. Bu talebimizi genel müdürlüğümüz ve bakanlığımıza ilettik. Milli Eğitim Bakanlığımızın onayını alarak üretim sürecine başladık. Atölyemizde idareci arkadaşlarım ve öğretmen arkadaşlarımın destekleriyle günlük 750 maske üretimi gerçekleştirmekteyiz" dedi.
'8 ARKADAŞIMIZLA ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ'
Öğretmenlerin gönüllü olarak maske üretimine dahil olduğunu dile getiren Mustafa Okumuş, "Ürettiğimiz bu maskeleri Osmangazi Kaymakamlığımız aracılığıyla yardıma muhtaç ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kaymakamlığımız ücretsiz bir şekilde dağıtımını gerçekleştiriyor. 8 arkadaşımızla birlikte üretime devam ediyoruz. Dönüşümlü olarak bizlere destek veren arkadaşlarımız var. Öğretmen arkadaşlarımız gönüllülük esasına dayalı olarak buradalar. Meydanı, maske fırsatçılarına bırakmak istemiyoruz. Özellikle bu süreçte bizlerde maske üreterek ülkemizin yanında yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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Bursa’da öğretmenlerin ’maske’ seferberliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Torun, Bursa, Güncel

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Bursa'da öğretmenlerin 'maske' seferberliği

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