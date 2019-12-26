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Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

Bursa'da bir okulda 27 öğrenci ve 1 öğretmen kötü koku ile birlikte nefes darlığı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken rahatsızlığın kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

26.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:51

'daki bir ortaokulda rahatsızlanan 27 öğrenci ile 1 öğretmen, hastaneye götürüldü. Öğretmen ve öğrencilerdeki rahatsızlığının kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KÖTÜ KOKU İLE BİRLİKTE NEFES DARLIĞI VE KUSMA BAŞLADI

Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki Meral-Muammer Ağım Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, rahatsızlandı. Kötü kokuyla birlikte nefes darlığı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Okul yetkililerinin ihbarı üzerine ambulanslar sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilerden 9'u Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne, 10'u Bursa Şehir Hastanesi'ne, 8 öğrenci ve 1 öğretmen ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öğrencilerin herhangi bir gazdan etkilenmiş olabileceği üzerine okula AFAD ekipleri çağrıldı. Okulda incelemelerde bulunan AFAD ekipleri ölçümlerini tamamlarken ilk belirlemelere göre herhangi bir gaz ya da kimyasala rastlamadı.

Yaşanan olayın ardından okuldaki tüm öğrenciler evlerine gönderildi.

Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

Bursa, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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