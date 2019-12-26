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Bursa'da okulda rahatsızlanan 78 öğrenci tedaviye alındı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 78 ÇOCUĞUN TEDAVİSİ YAPILDIBursa'da bir ortaokulda rahatsızlanan öğrencilerle ilgili olarak Bursa Valiliği açıklama yaptı.

26.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:52 Bursa'da okulda rahatsızlanan 78 öğrenci tedaviye alındı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 78 ÇOCUĞUN TEDAVİSİ YAPILDI

'da bir ortaokulda rahatsızlanan öğrencilerle ilgili olarak Bursa Valiliği açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "26.12.2019 günü saat 13.50 sıralarında Nilüfer ilçemiz 19 Mayıs Mahallesi Meral Muammer Ağım Ortaokulu'ndan Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne öksürme, bulantı şikayetiyle 6 çocuğun intikal ettirildiği haberi üzerine olayın meydana geldiği yere emniyet birimleri intikal etmiştir. İsmi geçen okul bahçesinde nereden geldiği ve sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü çocukların fenalaştığı anlaşılmıştır. Şu ana kadar ilimizde bulunan Üniversite Hastanesi'ne 17, Dörtçelik Hastanesi'ne 32, Şehir Hastanesi'ne 19, Şevket Yılmaz Hastanesi'ne 8, Medicabil Hastanesi'ne 2 öğrencimiz ambulanslarla sevk edilmiş ve şu ana kadar 78 çocuğun tedavisi yapılmış olup hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşılmıştır. Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından belirtilen yerde yapılan incelemede herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Konunun her yönüyle aydınlatılması için araştırmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.



Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Bursa Valiliği, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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