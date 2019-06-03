03.06.2019 19:20
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Bursa'da olaylı seyyar operasyonu

- Bursa'da olaylı seyyar operasyonu Seyyar satıcı tezgahını vermemek için elinde benzinle Kızılay aracının tepesine çıktıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arife günü seyyarlara operasyon yaptı.

- Bursa'da olaylı seyyar operasyonu
Seyyar satıcı tezgahını vermemek için elinde benzinle Kızılay aracının tepesine çıktı
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arife günü seyyarlara operasyon yaptı.
Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Bursa Kent Meydanı ve Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde açılan tezgahları esnafın şikayeti üzerine tek tek topladı. Seyyar satıcıların kimisi tepki gösterirken, kimisi ise aracını kaçırmaya çalıştı. Bir pilavcı ise ekmek teknesini kendi elleriyle zabıtaya teslim edip, araca yükledi.
Bu arada, bir seyyar satıcı tezgahını vermemek için elinde benzinle Kızılay kan toplama aracının tepesine çıktı. Zabıtaları elindeki benzini kendi üzerine dökmekle tehdit eden seyyar satıcı güçlükle ikna edilerek aşağı indirildi. Meraklı kalabalık ise olan biteni izledi. Bursa'da olaylı seyyar operasyonu
Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa

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