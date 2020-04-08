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Bursa'da olduğu iddia edilen kaçak tıraş operasyonunun Çankırı'da yapıldığı ortaya çıktı

Bursa'da olduğu iddia edilen kaçak tıraş operasyonunun Çankırı'da yapıldığı ortaya çıktı Sosyal medyada polisin kaçak tıraş yapılan tamir atölyesine baskın yaptığı görüntülerin adresinin Bursa olmadığı Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki bir oto sanayinde çekildiği ortaya çıktı.

08.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:36
Bursa 'da olduğu iddia edilen kaçak tıraş operasyonunun Çankırı 'da yapıldığı ortaya çıktı
BURSA - Sosyal medyada polisin kaçak tıraş yapılan tamir atölyesine baskın yaptığı görüntülerin adresinin Bursa olmadığı Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki bir oto sanayinde çekildiği ortaya çıktı. Polisin yaptığı baskında kaçak tıraş yapan kuaföre 3 bin 150 lira ceza kestiği öğrenildi.
Sosyal medyada paylaşılan ve Bursa'da çekildiği iddia edilen baskın görüntüleri yoğun ilgi görürken görüntüleri izleyen vatandaşlar "Yasa dışı tıraş örgütü çökertildi" şeklinde yorumlarda bulundu. Sosyal medyada ilgi gören ve Bursa'da çekildiği iddia edilen görüntülerin Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çekildiği polisin bir oto sanayi sitesinde bulunan tamir atölyesine yaptığı baskında izinsiz saç kesimi yapan 2 kişiye 3 bin 150 lira para cezası kestiği öğrenildi. Bursa’da olduğu iddia edilen kaçak tıraş operasyonunun Çankırı’da yapıldığı ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankırı, Çerkeş, Bursa, 3. Sayfa
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