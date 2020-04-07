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Bursa'da ölü tavukları çevreye atan çiftlik sahibine 88 bin 499 lira para cezası

Bursa'nın Karacabey ilçesinde ölü tavukları çevreye atan tavuk çiftliği sahibine 88 bin 499 lira ceza kesildi.

07.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:10
Bursa'da ölü tavukları çevreye atan çiftlik sahibine 88 bin 499 lira para cezası
Bursa 'nın Karacabey ilçesinde ölü tavukları çevreye atan tavuk çiftliği sahibine 88 bin 499 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerini arayan vatandaşlar, Gölecik Mahallesi'ndeki boş bir alanda yüzlerce tavuk ölüsü bulunduğunu bildirdi.
Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle bölgeye giden jandarma, çuvalların içinde 400 tavuk ölüsü buldu.
Konuyu araştıran ekipler, tavukları çevredeki bir tavuk çiftliği sahibi K.Y'nin attığını tespit etti.
K.Y'ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 88 bin 499 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Karacabey, Bursa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bursa'da ölü tavukları çevreye atan çiftlik sahibine 88 bin 499 lira para cezası - Haberler

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