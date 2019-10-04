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Bursa'da orman yangını-1
04.10.2019 02:26
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Kaynak: DHA
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İklim değişikliği aktivistleri İngiltere Maliye Bakanlığı binası yerine birbirlerini boyadı
Jüpiter ve ay birbirine en yakın konumda Türk Bayrağı'nı andırdı
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"Iraklılar devletle devletsizlik tercihi arasında"
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