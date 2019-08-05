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Bursa'da orman yangını (2)

VALİLİK: YANGIN 9 AYRI NOKTADA DEVAM EDİYORBursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda saat 09.30 sıralarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıkmış olup, şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir.

05.08.2019 14:47 Bursa'da orman yangını (2)

VALİLİK: YANGIN 9 AYRI NOKTADA DEVAM EDİYOR
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda saat 09.30 sıralarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıkmış olup, şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiştir. Ayrıca  5 helikopter de söndürme çalışmalarına eşlik etmekte ve  2 helikopterin daha en kısa zamanda çalışmalara katılması sağlanacak olup, bütün imkanlar seferber edilmektedir. Yangının nasıl çıktığı konusu, olayların değerlendirmesi ile ortaya çıkacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/ BURSA,



Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Güncel

Kaynak: DHA

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