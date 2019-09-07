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Bursa'da orman yangını

Bursa'da orman yangını Çağlayan Köy'de başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyorBURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü.

07.09.2019 17:03
Bursa'da orman yangını
Çağlayan Köy'de başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Köylülerin ilk müdahaleyi yapıp söndüremediği alevlere havadan 1 helikopter yerden de itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Köyü'nün arka kısmında bulunan ormanlık alanda saat 16.20 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanı fark eden köylüler yangına önce kendileri müdahale etti. Alevlerin büyümesi ile birlikte itfaiye ekiplerine haber veren köy halkı yardım istedi. Yangına müdahale etmek üzere Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir yangın söndürme helikopteri anında havalanarak söndürme çalışmalarına başladı. Yangına karadan itfaiye ve orman arazözleri de müdahale etmeye başladı.
Bursa'da orman yangını

Osmangazi, Çağlayan, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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