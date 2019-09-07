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Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

07.09.2019 17:15
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Köylülerin ilk müdahaleyi yapıp söndüremediği alevlere havadan 1 helikopter, karadan da itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Çağlayan köyün arka tarafında bulunan ormanlık alanda saat 16.20 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanı fark eden köylüler yangına önce kendileri müdahale etti. Alevlerin büyümesi ile birlikte itfaiye ekiplerine haber veren köy halkı yardım istedi. Yangına müdahale etmek üzere Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden bir yangın söndürme helikopteri anında havalanarak söndürme çalışmalarına başladı. Yangına karadan itfaiye ve orman arazözleri de müdahale etmeye başladı.
(Samet Doğru - Fatih Çapkın/İHA)
Bursa'da orman yangını

Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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