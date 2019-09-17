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Bursa'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Orhaneli ilçesi Akçabuk mevkisinde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, saat 18.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

17.09.2019 18:09Bursa'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Akçabuk mevkisinde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, saat 18.00 itibarıyla kontrol altına alındı.
Yangına, 4 helikopterle havadan, 15 arazöz ve 8 su tankeriyle karadan müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ve AFAD ekiplerinden oluşan 60 kişi, katıldı. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.
Öte yandan, ormanlık alan ve ekiplerin soğutma çalışmaları, drone ile havadan görüntülendi. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



Orhaneli, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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