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Bursa'da orman yangını 20 dönüm alanı kül etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

07.09.2019 18:20 Bursa'da orman yangını 20 dönüm alanı kül etti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 20 dönümlük alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Çağlayan köyün arka tarafında bulunan ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanı fark eden köylüler yangına önce kendileri müdahale etti. Alevlerin büyümesi ile birlikte itfaiye ekiplerine haber veren köy halkı yardım istedi. Yangına müdahale etmek üzere Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden bir yangın söndürme helikopteri anında havalanarak söndürme çalışmalarına başladı. Yangına karadan itfaiye ve orman arazözleri de müdahale ederek kontrol altına aldı. Alanda soğutma çalışmaları devam ederken, 20 dönümlük alanın yangından etkilendiği öğrenildi. - BURSA

Osmangazi, Çağlayan, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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