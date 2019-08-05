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Bursa'da orman yangını (3)

RÜZGARLA YAYILIYORBursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü.

05.08.2019 15:40 Bursa'da orman yangını (3)


RÜZGARLA YAYILIYOR
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangın için Bursa ve ilçelerin yanı sıra, Kütahya, Balıkesir, Yalova ve Bilecek'ten de destek ekipler çağrıldı. 5 yangın söndürme helikopteri, 38 arazöz, 25 itfaiye aracı, 10 su tankeri yangına 9 farklı noktada müdahale ediyor. Ayrıca AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH ve AKUT ekiplerinden oluşan 60 kişilik arama-kurtarma ekibi çalışmalara destek veriyor. Saatlerdir devam eden orman yangını, drone ile havadan görüntülendi.


Orhaneli, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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