Bursa'da orman yangını (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helipkopterle havadan, 20 arazöz ve itfaiye aracıyla karadan müdahale edilen yangınla ilgili konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada, "İlçemizin Yeniköy, Selimiye ve Fethiye kırsal mahallerinin arasındaki bulunan ormanda, yaklaşık 100 hektarlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı bulunmamakta, en büyük tesellimiz ancak memleketimizin ciğerleri yandı. Şu an yangının çıkış noktasıyla ilgili henüz bilgimiz yok, yangının çıkış nedenini araştıracağız" dedi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,