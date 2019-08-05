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Bursa'da orman yangını 4 helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale ediyor

Bursa'da orman yangını 4 helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale ediyorBURSA - Bursa Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

05.08.2019 15:19
Bursa'da orman yangını 4 helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale ediyor
Bursa'da orman yangını 4 helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale ediyor
BURSA - Bursa Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendiriliyor. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Bursa'da tüm ekipler alarma geçti. 6 ayrı noktada çıktığı belirlenen orman yangınına 4 söndürme helikopteri ve 30 arazöz müdahale ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyüyor olması Bursa'da tüm ekipler alarma geçti. Bursa ve çevre ilçelerden yangın ile ilgili destek istendi. AFAD, tüm sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunarak destek istedi.

Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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