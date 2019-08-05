Bursa'da orman yangını (5)

10 SAATTLİK ÇALIŞMA SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 11.00 sıralarında başlayan yangın, 10 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler, saat 21.00 itibariyle yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına başladı. İstanbul, İzmir, Ankara, Kütahya, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Balıkesir'den gelen destek ekipler, yangının yeniden başlama tehlikesine karşın gece boyu bölgede soğutma işlemleri gerçekleştirip, nöbet tutacak.

Öte yandan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Yangına ilişkin konuşan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "7 helikopter ve çevre illerimizden gelen destek ekipler ile yangın 21.00 saati itibariyle kontrol altına alındı. 12 bölgede devam eden yangının, 11 bölgesi tamamen söndürüldü. Şu anda 1 bölgede ufak bir alevlenme var. Çok kısa bir sürede buranında söneceğini düşünüyoruz. Ne kadarlık bir alanın zarar gördüğünü tespit çalışmalarına yarın başlayacağız. Bursa Valiliğimiz ve emniyet güçlerimiz, sabotaj iddialarını araştırıyor" dedi.